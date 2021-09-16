موسكو – استهل فريق سبارتاك موسكو الروسي مشواره في مرحلة المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم امس، بهزيمة مؤثرة في عقر داره أمام ضيفه ليغيا وارسو البولندي بهدف وحيد.

ويدين الفريق البولندي بالفضل في انتصاره لمهاجمه ليريم كاستراتي من كوسوفي الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل في الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا من الضائع للمباراة التي جرت على ملعب “سبارتاك” في العاصمة موسكو.

وحصد ليغيا وارسو بذلك نقاط المباراة الثلاث وتصدر قائمة المجموعة الثالثة، بانتظار نتيجة مباراة فريق ليستر سيتي الإنجليزي وضيفه نابولي الإيطالي غدا الخميس على ملعب “كينغ باور” بمدينة ليستر الإنجليزية.

المصدر: RT