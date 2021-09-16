ليبيا – نقلت مصادر مطلعة لموقع “سكاي نيوز عربية” أن مركز الحوار الإنساني في جنيف (منظمة غير حكومية تهدف للوساطة بين أطراف النزاعات) عقد أمس الأربعاء اجتماعًا تشاوريًا حول الانتخابات، بإيعاز من أشخاص محسوبين على تيار الإسلام السياسي يروجون لوجود رفض أو خلاف شعبي حول آلية إصدار تشريعات الانتخابات.

وبحسب ما أفاد الموقع يأتي هذا فيما يحظى قانون انتخاب رئيس البلاد بالاقتراع المباشر بقبول واسع داخل ليبيا وخارجها، بعد أن جرى نشره في صيغته النهائية التي أقرها مجلس النواب، وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، يوم السبت الماضي، أنها تسلمته؛ تمهيدًا لبدء إجراءاتها للانتخابات المنتظرة 24 ديسمبر.

واطلع موقع سكاي نيوز عربية على جدول أعمال الاجتماع الموزع على يومي الأربعاء والخميس، وجاء بعنوان: “من أجل حق الليبيين في اختيار ممثليهم دعما للسيادة والاستقرار ووحدة الدولة”، حيث تناقش إحدى جلساته العوائق والصعوبات أمام تنفيذ خريطة الطريق، والبند الأخطر هو بحث التعديلات والاستكمالات الضرورية والممكنة على الخارطة.

وتتناول جلسة ثانية كيفية استكمال وتوفير التشريعات اللازمة، وكافة الشروط الضرورية لإنجاح الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي، والضمانات المطلوبة لمعالجة أهم المخاوف التحفزات والتي من شأنها بناء الثقة حيال العملية الانتخابية، طارحة السؤال: هل يمكن أن يكون تاريخ 24 ديسمبر 2021 يوم انتصار وطني فعلي جديد لجميع الليبي؟