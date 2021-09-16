ليبيا – قال الباحث في العلاقات الدولية أيمن سمير إن مصر تؤمن بالمسار السياسي في ليبيا، وذلك عن طريق إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها، موضحًا أن هناك سلسلة من العوائق في مقدمتها القاعدة الدستورية وعدم توحيد المؤسسات العسكرية.

سمير لفت خلال مشاركته في برنامج “وراء الحدث” عبر قناة “الغد” أن مصر تلقي بكل ثقلها خلف المسار السياسي في ليبيا، من خلال استضافة كل الرموز الليبية للالتزام بخارطة الطريق.

وأوضح أن مصر قدمت الكثير من الدعم، مشيرا إلى أن الجهد المصري ساهم في فتح الطريق الساحلي ما بين الغرب والشرق، وهو ثمرة اجتماعات (5+5 ) التي تجتمع في مصر.

كما تابع قائلاً: “هناك أطرافًا تتمنى الفوضى والتخريب، ويتزامن مع ذلك دعم مصر لمسارات أخرى كإعادة الإعمار، وتسهيل حياة المواطن الليبي”.