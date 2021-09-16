شيريف يحقق مفاجأة من العيار الثقيل في أول ظهور له في دوري الأبطال

شيريف يحقق مفاجأة من العيار الثقيل في أول ظهور له في دوري الأبطال

مولدوفيا – استهل فريق شيريف تيراسبول المولدوفي مشواره لأول مرة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوز مفاجئ على ضيفه شاختيور دونيتسك الأوكراني (2-0) في المباراة التي جمعتهما امس.

ووقع على ثنائية الفريق المولدوفي كل من المهاجمين المالي أداما تراوري والغيني مومو ياساني في الدقيقتين (16 و62) على الترتيب.

وحصد فريق شيريف تيراسبول بذلك نقاط اللقاء الثلاث وتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، بانتظار نتيجة مباراة فريق إنتر ميلان الإيطالي وضيفه ريال مدريد الإسباني في وقت لاحق من اليوم أيضا، على ملعب ” Stadio San Siro Giuseppe Meazza” في مدينة ميلانو.

المصدر: RT