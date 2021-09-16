إنجلترا – واصل النجم المصري، محمد صلاح، هوايته المفضلة في تحقيق الأرقام القياسية مع فريقه ليفربول، وذلك بعدما قاده أمس الأربعاء، للفوز على ضيفه ميلان 3-2، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل النجم المصري، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 50، علما بأنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 14.

وذكرت شبكة “أوبتا” لإحصاءات كرة القدم، أن صلاح بات يتشارك صدارة هدافي ليفربول في ملعب “أنفيلد” في المسابقات الأوروبية، مع أسطورة الفريق وقائده السابق، ستيفن جيرارد، برصيد 14 هدفا لكل منهما.

كما عادل صلاح رقم نجم ليفربول السابق، آيان راش، بتسجيل هدفه الـ14 في دوري أبطال أوروبا، ليكون ثاني هدافي ليفربول في البطولة، بعد القائد السابق جيرارد، الذي يفصله عنه 10 أهداف فقط.

وكان صلاح البالغ عمره 29 عاما، حقق إنجازا تاريخيا مطلع هذا الأسبوع في مباراة ليفربول ضد ليدز (3-0)، حيث أحرز هدفا ليصبح خامس أسرع لاعب يسجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي.

المصدر: “أوبتا” + RT