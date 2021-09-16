ليبيا – وصل عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني اليوم الخميس إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وكان في استقباله بمطار هواري بومدين، وزير الخارجية رمطان لعمامرة، والمدير العام للبلدان العربية بالخارجية الجزائرية، وأعضاء سفارة ليبيا لدى الجزائر.

الكوني سيلتقي خلال زيارته بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ويستعرض معه نتائج جولته الإقليمية لدول الجوار، التي شملت السودان، وتشاد، والنيجر، وللتأكيد على الدور الإستراتيجي الذي تلعبه الجزائر، لإنجاح الشراكة الإقليمية لمكافحة الإرهاب، والجرائم العابرة للحدود، والحد من الهجرة غير المنظمة، لضمان استقرار دول المنطقة.

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