ليبيا – أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط عن إعداد 13 اتفاقية مشتركة سيجرى توقيعها خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة اليوم الخميس، بحضور رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، ونظيره المصري مصطفى مدبولي.

الوزيرة المصرية وفي تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”، أوضحت أن الاتفاقيات الجديدة ستضاف لمحضر أعمال اللجنة، وأنها تشمل التعاون في مجالات: البنية التحتية، الشباب والرياضة، التأمينات الاجتماعية، المواصلات، الكهرباء، البترول.

وأشارت الوزيرة المشاط إلى أهمية اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين ليبيا ومصر الذي تنعقد لأول مرة منذ عام 2009، منوهة بأنها دليل على عمق العلاقات بين البلدين.