إنجلترا – استهل فريق ليفربول الإنجليزي مشواره في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوز صعب على ضيفه ميلان الإيطالي (3-2) في مباراة مثيرة جمعتهما امس.

وافتتح الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد هدف التقدم “للريدز” مبكرا في الدقيقة 9 من انطلاق صفارة البداية، بعد ارتطمت كرته بمواطنه فيكايو توموري مدافع “الروسونيري” فغيرت من مسارها قبل أن تعانق الشباك.

وبعد 5 دقائق فقط أضاع محمد صلاح فرصة مضاعفة النتيجة بإهداره ركلة جزاء، حيث تصدى الفرنسي ميك مايغنان حارس مرمى ميلان لكرته في الدقيقة 14 من زمن الشوط.

ورد ميلان بهدفين خلال دقيقتين عبر كل من المهاجمين الكرواتي أنتي ريبيتش والإسباني إبراهيم دياز في الدقيقتين (42 و44) على الترتيب.

وعاد “الفرعون” صلاح وسجل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 49 معوضا ضربة الجزاء الضائعة.

واقتنص قائد “الريدز” جوردان هندرسون هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 69 من عمر اللقاء الذي أقيم على ملعب “أنفيلد”.

وحصد ليفربول بذلك نقاط المباراة الثلاث وتصدر قائمة المجموعة الثانية، متفوقا بفارق نقطتين أمام كل من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني وضيفه بورتو البرتغالي اللذين تعادلا فيما بينهما من دون أهداف على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في العاصمة مدريد.

المصدر: وكالات