ليبيا – أكدت مؤسسة النفط في طرابلس استئناف عمليات تصدير النفط الخام بميناء الحريقة النفطي بعد إنهاء مجموعة من الشباب اعتصامًا بداخله استمر لأيام .

بيان صحفي صادر عن المؤسسة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذا الاستئناف جاء عقب اجتماع مع رئيسها مصطفى صنع الله ومدير عام الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بمؤسسة النفط في طرابلس، مع ممثل عن الشباب المعتصمين في الميناء.

وأضاف البيان: إن المؤسسة استمعت إلى كافة مطالب الشباب الخريجين المعتصمين المتمثلة في سعيهم للحصول على فرص عمل مناسبة. لافتًا إلى تفهمها لمشروعية المطالب وتحفظها على الوسيلة التي تم التعبير بها عنها؛ لأن العواقب الفنية والاقتصادية لإقفال النفط كبيرة.

وتابع البيان: إن المؤسسة داعمة بشكل كامل للمطالب السلمية وحريصة على توفير فرص عمل مناسبة لهؤلاء الشباب وغيرهم من الخريجين في كافة ربوع الوطن، من خلال برامج إعداد وتأهيل الخريجين الذي تشرف إدارة مؤسسة النفط في طرابلس على تنفيذه خلال الفترة القريبة المقبلة.