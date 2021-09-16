ليبيا – قرر مجلس الأمن الدولي اعتماد القرار 2595 بالإجماع لتجديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا “أونسميل” حتى نهاية سبتمبر الحالي.

وأشار بيان صحفي صادر عن أعضاء المجلس اطلعت عليه صحيفة المرصد إلى أنه وبحسب نص القرار حول الوضع في ليبيا، فإن مجلس الأمن الدولي يقرر تمديد ولاية البعثة بصفة سياسية وخاصة متكاملة لتنفيذ ولايتها على النحو المنصوص ‏عليه في القرار 2542 لعام 2020، والفقرة 16 من القرار 2570 لعام 2021.‏

وأكد البيان أن القرار 2595 يؤكد على ما ورد في القرار الذي مدد ولاية البعثة العام الماضي أي ‏القرار 2542 بما فيه تولي البعثة وبما يتفق مع ‏مبادئ الإمساك بمقاليد الأمور على الصعيد الوطني ممارسة الوساطة وبذل المساعي الحميدة ‏لتحقيق ما يجب.