فلسطين – كشفت حنان الخطيب محامية هيئة الأسرى الفلسطينيين جوانب من حديث الأسير يعقوب القادري خلال لقائها به امس الأربعاء بعدما سمح لها بزيارته.

وقالت المحامية خلال لقاء مع الإعلامي محمد قصاب على منصة RT Online إن الأداة التي استخدمها الأسرى في عملية هروبهم من سجن جلبوع “لم تكن ملعقة” ولكن كانت أدوات “لا يمكن للعقل أن يتخيلها”.

وأوضحت أن الأسير قال لها إنه كان يتطلع للحرية فقط ولم يكن ينوي مع رفاقه تنفيذ أي عملية وكان هدفهم فقط الوصول لمنازلهم والعيش بحرية.

القادري تحدث عن تفاصيل هروبه من السجن حيث أخذ مع رفاقه حاجياتهم الشخصية ومنها ماكينة حلاقة وعطور وتمر وشوكولا، إضافة للراديو الذي كانوا يستمعون عبره لتضامن الشعوب العربية معهم بعد تمكنهم من التقاط إذاعات سوريا ولبنان والأردن.

القادري قال إنه والأسير العارضة قابلا شخصين في منطقة الناصرة فسألوهما عن الطريق فأرشداهما لمنطقة الفاخورة، وبعد وصولهما بدقائق تم إلقاء القبض عليهما.

ووجه الأسير رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قال فيها إنه لو عاد الزمان به للماضي لهرب من السجن مرة أخرى.

تفاصيل كثيرة أخرى عن هروب الأسرى سردتها المحامية حنان الخطيب في لقائنا معها.

المصدر : RT