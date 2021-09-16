ليبيا – قال مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت إن ليبيا أمامها فرصة ذهبية للسلام وهي الأفضل منذ 10 سنوات، منذ سقوط العقيد معمر القذافي.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مستشار وزارة الخارجية قوله خلال زيارته إلى طرابلس: “تواجه ليبيا الآن أفضل فرصة أتيحت لها منذ عقد من الزمن، لإنهاء الصراع، ودفع الاقتصاد إلى الأمام، وإرساء الأساس لمجتمع ديمقراطي مستقر”.

وأردف بقوله: “الولايات المتحدة ستواصل دعم هذه العملية الحيوية”، محذرًا من أن اللحظة ملحة وحرجة.

وتحدث شوليت عن قانون انتخاب الرئيس الصادر مؤخرًا عن مجلس النواب، بقوله: “القانون الأخير، يمكن أن يكون أساسًا متينًا للنقاش”، حاثًا كبار المسؤولين على المضي قدمًا دون تأخير في لاعتماد التشريعات الانتخابية.

واستمر قائلًا: “نطلب شيئًا واحدًا فقط من القادة الليبيين، أن يسهموا بشكل بناء في ما هو معروض بدلًا من هدمه بينما لا يقدمون شيئًا بدلًا من ذلك”.

و جددت امريكا دعمها الكامل للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الموقّع في 23 أكتوبر الماضي ، بما في ذلك انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد .

وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأميركية نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال” بشأن زيارة شوليت إلى طرابلس أمس الأربعاء، رفقة مبعوث أميركا الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند التقي خلالها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ونائبي رئيس المجلس الرئاسي موسى كوني وعبد الله لافي ورئيس مجلس الدولة ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .

وأضافت الوزارة أن شوليت ونورلاند، أكدا خلال الاجتماعات مع القادة الليبيين، الضرورة الملحّة لأن يضمنوا الاتفاق على الإطار الانتخابي للانتخابات الوطنية التي ستجري في 24 ديسمبر.