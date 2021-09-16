فرنسا – خطف أحد مشجعي نادي كلوب بروج البلجيكي، الأنظار إليه خلال مباراة فريقه أمام ضيفه باريس سان جيرمان، أمس في مستهل مشوار الفريقين بالمجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للمشجع البلجيكي، وهو يرفع لافتة في مدرجات ملعب “جان برايدال”، الذي احتضن المباراة، مكتوب عليها “تحلى بالرحمة يا ميسي”، في رسالة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي كان يقود هجوم الفريق الباريسي.

وكان المشجع البلجيكي يمني النفس في أن يكون ميسي رحيما بفريقه ولا يكبده خسارة كبيرة.

وبالفعل، خرج فريق بروج بنقطة ثمينة من المباراة بتعادله مع سان جيرمان 1-1، لكن ليس بفضل رسالة المشجع لميسي، بل بفضل قتالية لاعبي الفريق البلجيكي ومجهودهم الكبير على مدار أطوار المباراة التي لم يقدم فيها النجم الأرجنتيني ما كان منتظرا منه.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى، انتهت بفوز مانشستر سيتي على ضيفه لايبزيع، بنتيجة 6-3.

المصدر: مواقع التواصل