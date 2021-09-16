إنجلترا – سخر غاري نيفيل، من لاعبي ليفربول بعد تأخرهم في النتيجة في مباراتهم ضد ميلان، لكن انتفاضة “الريدز” في الشوط الثاني وضعت نيفيل، نجم مانشستر يونايتد السابق، في موقف لا يحسد عليه.

وافتتح ليفربول التسجيل أمام ضيفه ميلان، في الدقيقة التاسعة، بهدف من توقيع فيكايو توموري بالخطأ في مرمى فريقه ميلان، وأتيحت لليفربول فرصة ذهبية لمضاعفة النتيجة في الدقيقة 14، عندما تحصل على ركلة جزاء، لكن نجمه المصري محمد صلاح أهدرها.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول، نجح ميلان في قلب النتيجة لمصلحته، بتسجيله هدفين في غضون دقيقتين عن طريق أنتي ريبيتش، وإبراهيم دياز.

وبعد نهاية الشوط الأول، نشر نيفيل صورة سيلفي على حسابه في موقع “تويتر”، ظهر فيها وهو يجلس على الأريكة ويضحك، في محاولة منه للسخرية من نجوم ليفربول الذين فرطوا في تقدمهم بشكل دراماتيكي.

ولكن ليفربول انتفض في الشوط الثاني، حيث عوض صلاح إهداره لركلة الجزاء، بتسجيله هدف التعادل 2-2، في الدقيقة 50، قبل أن يحرز القائد جوردان هندرسون هدف الفوز لـ”الريدز”، في الدقيقة 69، ليتلقى المتهكم نيفيل ردا صاعقا.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث قام مدافع ليفربول السابق، جيمي كاراغر، بنشر الصورة التي حاول من خلالها نيفيل السخرية من ليفربول، وعلق عليها قائلا: “مباراة أخرى رائعة بين ليفربول وميلان”.

كما قام كاراغر بتعديل صورة نيفيل باستخدام تطبيق خاص، ليظهر وكأن التجاعيد تغزو وجهه.

المصدر: “ميرور”