السعودية – وصل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إلى السعودية وذلك للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، بعد تلقيه دعوة من الأمين العام للمجلس.

واعلنت وزارة الخارجية العراقية ان “الاجتماع سيناقش العديد من القضايا التي تعنى بالمنطقة وعلاقات الدول المحيطة فيها خارج المجلس، إضافة إلى بحث قضايا إقليمية، ودولية”، موضحة ان “الوزير حسين سيلقي الضوء في كلمته على الأبعاد المستقبليّة لمُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وإنعكاس كل ذلك على العلاقات الخارجية والوضع السياسي والأمني في العراق، مضافا إلى الانتخابات العراقية المبكرة وأهميتها للعراق والمنطقة”.

المصدر: وزارة الخارجيّة العراقية