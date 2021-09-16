لبنان – أفادت قناة الـmtv بأن الشحنة الأولى من الفيول العراقي حمولتها 31 طن وصلت يوم أمس إلى لبنان، وقد أجري اختبار لمطابقة مواصفات الفيول وأتت النتيجة إيجابية، وسيتم التفريغ اليوم.

وقالت القناة اللبنانية إن الشحنة الثانية من الفيول grade B ستصل الأسبوع المقبل كما كان مقررا في السابق.

يذكر أنه وفق الاتفاق والعقد الذي وقعه الوزير السابق ريمون غجر مع وزير المال العراقي وبمواكبة المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم، ستحصل كل شهر مناقصة لاستبدال الفيول العراقي بفيول لزوم معامل كهرباء لبنان، على أن تجرى المناقصة الثانية في الأسبوع الاول من أكتوبر.

المصدر: mtv