دبي – كشف منظمو “إكسبو2020 دبي” عن إجراءات معززة لضمان تجربة آمنة واستثنائية لجميع زوار المعرض وذلك مع الاستعداد لاستقبال الملايين منهم، في أكبر حدث دولي منذ بداية الجائحة.

وسيكون على الزوار، الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما، تقديم إثبات الحصول على أي تطعيم معتمد من حكومات بلدانهم أو نتيجة اختبار (بي سي آر) سلبية، على أن يكون الفحص أجري قبل 72 ساعة من موعد الزيارة على الأكثر.

وسيكون بوسع حاملي تذاكر “إكسبو 2020 دبي” من غير المحصنين الذين لم يخضعوا لفحص كورونا خلال المدة المحددة، استخدام مركز الفحص الموجود بالقرب من موقع “إكسبو 2020 دبي”، وسيكون ذلك أيضا متاحا في وقت لاحق في عدد من مراكز الفحص المنتشرة في أنحاء مدينة دبي والتي سيتم الإعلان عنها على موقع إكسبو الإلكتروني، وعند تقديم تذكرة إكسبو 2020 دبي السارية، أو تذكرة اليوم الواحد أو الدخول المتعدد، سيكون الفحص مجانيا.

وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة في الإمارات لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لـ”إكسبو 2020 دبي”: “تواصل دولة الإمارات قيادة تعافي قطاع السياحة في العالم، وسيكون إكسبو 2020 دبي الحدث الدولي الوحيد بهذا الحجم والتنوع الثقافي منذ بداية جائحة كوفيد-19، وبتحديثنا متطلبات التطعيم والفحص، فإننا نتيح لجميع الزوار من أنحاء العالم عالما من فرص الاستكشاف والتعلم، لكي نُمكّنهم من الاستمتاع بتجربة رائعة في أجواء آمنة تضمن لهم السلامة”.

ويقام “إكسبو 2020 دبي” في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022. وتوفر معارض “إكسبو” الدولية منصة لاستعراض أهم الابتكارات التي رسمت ملامح العالم الذي نعرفه اليوم.

المصدر: وام