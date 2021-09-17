ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات أمريكية حول احتياطي الذهب الأسود

ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات أمريكية حول احتياطي الذهب الأسود

الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم، بعد بيانات من معهد البترول الأمريكي أظهرت انخفاضا أكثر من المتوقع في المخزونات الأمريكية.

وبحلول الساعة 08:20 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.64% إلى 74.07 دولار للبرميل، وكانت العقود قد أنهت تعاملات أمس عند 73.6 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.62% إلى 70.90 دولار للبرميل، وأغلقت العقود أمس التداولات عند 70.46 دولار للبرميل.

وبحسب بيانات المعهد فإن المخزونات في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار 5.437 مليون برميل في الأسبوع الماضي (المنتهي في 10 سبتمبر 2021)، وتوقع الخبراء في المتوسط ​​انخفاضا قدره 3.903 مليون برميل.

المصدر: إنترفاكس