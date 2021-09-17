ليبيا- أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن استعداد مصر لتقديم كافة الإمكانات لمساعدة الليبيين على تهيئة مناخ مطلوب لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي.

موقف السيسي جاء وفقًا لبيان صحفي صادر عن الرئاسة المصرية تابعته صحيفة المرصد خلال لقاء جمعه برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي يزور العاصمة المصرية القاهرة، تم تكريسه لتدارس آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

وأكد السيسي أن الأولوية القصوى لمصر تتمثل في عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليميًا ودوليًا، مشددًا على الموقف الثابت تجاه احترام السيادة والحفاظ على وحدة الأراضي ورفض التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، وتعزيز تماسك المؤسسات الوطنية وتوحيد الجيش لحماية مقدرات الشعب الليبي.