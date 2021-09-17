موسكو – فتحت مراكز الاقتراع بموسكو ووسط روسيا أبوابها، صباح اليوم الجمعة، وقبل ذلك انطلقت عمليات التصويت في الشرق الروسي وسيبيريا والأورال ومنطقة الفولغا، لانتخابات أعضاء مجلس الدوما.

ووفقا للجنة المركزية للانتخابات بلغت نسبة المشاركة، حتى منتصف النهار بتوقيت موسكو، في المناطق التي يتوفر فيها نظام التصويت الإلكتروني، 30% من عدد المسجلين، وأدلى في موسكو وحدها 500 ألف شخص بأصواتهم عن طريق نظام التصويت عن بعد.

وقال نائب رئيس اللجنة المركزية للانتخابات، إنه في 6 مناطق بروسيا حيث يتوفر التصويت الإلكتروني عن بعد، تجاوز الإقبال بالفعل 30% من الذين سجلوا، ورجح أن تصل هذه النسبة إلى حدود 80% بحلول المساء.

ويمكن المشاركة في عمليات التصويت عبر الإنترنت في مناطق موسكو، وسيفاستوبول، وكورسك، ونيجني نوفغورود، وياروسلافل، ومورمانسك، وروستوف.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الدوما (مجلس النواب للبرلمان الروسي) حتى يوم 19 سبتمبر، وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها من 8:00 إلى الساعة 20:00 يوميا.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن نائب رئيس لجنة الانتخابات في مدينة موسكو، دميتري ريوت، أنه سيتم تخصيص 3486 مركز اقتراع في موسكو، بما في ذلك 4 مراكز في مستشفيات مخصصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا، و3 مراكز ستخصص للتصويت الإلكتروني عن بعد.

المصدر: نوفوستي