إسبانيا – ذكرت القناة الثالثة الكتالونية أن عددا كبيرا من أعضاء مجلس إدارة برشلونة طالبوا بإقالة المدرب رونالد كومان، إثر الخسارة أمام بايرن ميونيخ (3-0) في كامب نو، ضمن دوري أبطال أوروبا.

الغريب وأنه على الرغم من سوء العلاقة بين رئيس النادي، خوان لابورتا، وكومان، وتوترها في الأيام الأخيرة، إلا أن الرئيس الكتالوني لا يزال مترددا بشأن اتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الراهن.

ويعود السبب إلى عدم وجود مدرب بديل يمكن الاعتماد عليه في هذه الفترة العصيبة، إذ يرفض جوردي كرويف خلافة كومان، بسبب العلاقة الشخصية بينهما، ويود تشافي هيرنانديز العمل من بداية الموسم.

أما مدرب برشلونة B، سيرجي بارجوان، فلا يحظى بقبول لابورتا الذي يعتبر أنه غير مؤهل لهذا المنصب حاليا، ولن يكون الدفع به مثل الدفع ببيب غوارديولا في 2008.

هذا إلى جانب أمر آخر هام وهو أنه في حالة إقالة كومان سيتعين على إدارة برشلونة الحالية دفع مبلغ كبير له نظير ذلك، وهو أمر صعب بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحرج في “كامب نو”.

ولم تستبعد القناة الثالثة الكتالونية ولا صحيفة “آس”الإسبانية أن يتم طرح فرضية إقالة كومان مرة أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع أول تعثر جديد، لذا سيكون الأمر مرهونا بنتائج المباريات القادمة.

وبدأ برشلونة موسمه جيدا بالفوز في مباراتين من ثلاث في الدوري الإسباني، لكنه فاجأ الجميع بأداء متواضع جدا أمام بايرن ميونيخ في دوري الأبطال بعد ذلك.

وسيواجه برشلونة فريق غرناطة، ثم قادش، ثم ليفانتي، في أقل من أسبوع، ضمن منافسات الدوري الإسباني، بعدها تسافر كتيبة كومان إلى البرتغال لملاقاة بنفيكا.

المصدر:”وكالات”