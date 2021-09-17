بعد مفاوضات استغرقت أكثر من عام.. العراق يوقع اتفاقا لتنفيذ مشروع طاقة

بعد مفاوضات استغرقت أكثر من عام.. العراق يوقع اتفاقا لتنفيذ مشروع طاقة

العراق – وقع العراق، امس اتفاق مبادئ (HOA) لتنفيذ مشروع مصفى القيارة الاستثماري مع شركتي سيب (SEAB) السويدية وشركة ليماك (Limak) التركية.

ووفقا لبيان نشرته وزارة النفط العراقية اليوم، فإن المشروع يهدف لإنشاء مصفى بطاقة 70 ألف برميل باليوم، ووقع الاتفاق عن الوزارة العراقية شركة مصافي الشمال.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس، خلال حفل التوقيع، إن الوزارة حريصة على النهوض بقطاع التصفية من خلال محور يتعلق بخطط تطوير المصافي الحكومية بإضافة وحدات متطورة لزيادة الإنتاج وتحسين المنتجات، ومحور آخر يتعلق بإنشاء مصافي استثمارية متطورة موزعة في أنحاء العراق وحسب الحاجة والكثافة السكانية وتهدف الى تغطية وتلبية الحاجة المحلية.

من جانبه قال مدير عام شركة مصافي الشمال، قاسم عبد الرحمن، إن مذكرة المبادئ مع شركتي (سيب) و(ليماك) ترسم لخارطة طريق لعقد استثماري لمصفى القيارة بطاقة (70) ألف برميل باليوم باستخدام تقنيات معقدة ومتطورة لمعالجة النفط الثقيل وتحويله الى منتجات بيضاء بمواصفات أوروبية (يورو 5).

فيما عبر ممثل شركة (SEAB)، طاهر عبلحد قريو، عن سعادته بانضمام شركته إلى تنفيذ مشروع كبير ومهم يقع ضمن استراتيجية وزارة النفط وخططها لتطوير قطاع التصفية.

وأكد أن المفاوضات مع الجهات المعنية في الوزارة استغرقت أكثر من عام وصولا إلى صيغة اتفاق المبادئ، يعقبها التوقيع على العقد بعد ثلاثة أشهر تقدم خلالها الشركات المتعاقدة التزاماتها المالية والفنية والوثائق الخاصة بالمشروع.

فيما أكد ممثل شركة (Limak)، عبد الحكيم مدحي، استعداد شركته لتنفيذ المشروع الذي يعد من المشاريع المهمة في قطاع التصفية باستخدام أحدث المعدات والتقنيات لمعالجة النفط الثقيل.

المصدر: RT