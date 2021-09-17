بغداد وواشنطن تتفقان على تقليص الوحدات القتالية الأمريكية في العراق

العراق – عقد ببغداد اجتماع اللجنة الفنية العراقية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، واللجنة الأمريكية برئاسة قائد قوات عمليات العزم الصلب اللواء جون برينان.

وجرى هذا اللقاء، أمس الخميس، في إطار المحادثات الأمنية الفنية التي تم الاتفاق عليها في الحوار الاستراتيجي العراقي – الأمريكي وخطة الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي العاملة في العراق، بموجب مخرجات الاجتماع الذي عقد في 22 يوليو الماضي.

صورة من قيادة العمليات المشتركة في العراق

صورة من قيادة العمليات المشتركة في العراق

واتفق الطرفان على تقليص الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية من القواعد العسكرية في عين الأسد وأربيل، على أن يكتمل بحلول نهاية سبتمبر الجاري. كما تم تخفيض مستوى قيادة التحالف الدولي من مقر بقيادة ضابط برتبة فريق إلى مقر أصغر بقيادة ضابط برتبة لواء، لأغراض الإدارة والدعم والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية والمشورة.

وجدد الطرفان التأكيد بأن وجود القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي هو بدعوة من العراق ويعتمد على توفير الحماية من الحكومة العراقية وفقا للقوانين والأعراف الدولية وبما يتوافق مع السيادة العراقية.

كما اتفق الجانبان على عقد جلسات منتظمة لاستكمال مناقشة الخطوات المتبقية لتأمين الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي بحلول الوقت المحدد لها نهاية هذا العام.

المصدر: قيادة العمليات المشتركة في العراق