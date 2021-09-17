ليبيا – أشاد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بقرار الجزائر المتمثل في إعادة فتح سفارتها في العاصمة طرابلس واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

إشادة الكوني جاءت بحسب بيان صحفي صادر عن الرئاسة الجزائرية اطلعت عليه صحيفة المرصد خلال لقاء جمعه في الجزائر بالرئيس عبد المجيد تبون، وفيه شدد الأخير على موقف بلاده الداعم لحل الأزمة الليبية بما يسمح بإجراء الانتخابات المقررة وبناء مؤسسات الدولة، ورفض التدخل الخارجي في الشأن الليبي.

وتابع البيان: إن الكوني أبرز التوافق الكامل مع الرئيس الجزائري حول مختلف الملفات، فيما ثمن أيضًا جهود الجزائر المتواصلة بالتنسيق والتشاور بما يخدم مصالح الشعبين، فضلًا عن دورها الكبير المتمثل في فتح معبري غات وغدامس.