ليبيا – أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية على أن التعاون المصري الليبي ممتد على مستوى كافة المسارات.

وتابع راضي في مداخلة هاتفية له ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة الحياة المصرية تابعتها صحيفة المرصد: إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أشاد بالتطور التي شهدته مصر خلال الفترة الماضية، مع إبداء رغبة الشعب الليبي في نقل التجربة المصرية إلى ليبيا.

وأضاف راضي: إن الدبيبة أشاد برؤية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تطوير البلاد خلال الفترة القليلة الماضية. مبينًا أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية سيلتقي بعدد من المسؤولين المصريين والشركات المصرية، من أجل الاتفاق على نقل التجربة المصرية الناجحة إلى الأراضي الليبية.

وأوضح راضي قائلًا: “إن الدبيبة يتطلع أن يستفاد الشعب الليبي من التجربة المصرية الرائدة، فيما يرغب السيسي بشكل صادق لدعم هذا الشعب والتواصل إلى حلول سياسية تساهم في الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية”.