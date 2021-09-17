إسبانيا – طلب مشجع من البرتغالي جواو فيليكس، نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بأن يتعمد إصابة زميله في الفريق، الفرنسي أنطوان غريزمان، وذلك أثناء مغادرته مقر تدريبات أمس .

ورحل غريزمان عن أتلتيكو مدريد إلى نادي برشلونة في عام 2019، وعاد المهاجم الفرنسي إلى صفوف “الروخي بلانكوس” قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة بعقد يمتد حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء، بناء على رغبة اللاعب.

واستوقف أحد المشجعين جواو فيليكس أثناء مغادرته تدريبات أتلتيكو مدريد على متن سيارته، وقال له: “جواو تعمد إصابة غريزمان واكسر قدمه، لا يمكن أن تكون بديلا له”.

وأضاف المشجع: “أصبه وكأنك لم تفعل ذلك عن قصد.. قصبة غريزمان، جواو، لا تنسى”!.

واستفز الطلب الغريب جواو فيليكس الذي رد بامتعاض على المشجع، قائلا: “يجب عليك أن تحترم غريزمان أكثر”، ثم قام بقيادة سيارته مسرعا.

وكان أتلتيكو مدريد قد سقط في فخ التعادل السلبي في عقر داره أمام ضيفه بورتو البرتغالي في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي، في مستهل مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا.

ودخل غريزمان مكان فيليكس خلال مواجهة بورتو التي شهدت الظهور الأول للاعب الفرنسي بملعب “واندا ميتروبوليتانو” لكنه تعرض لصافرات الاستهجان من جماهير أتلتيكو مدريد، الذين لا يريدون مسامحته على الطريقة التي ترك بها النادي للانضمام إلى نادي برشلونة في عام 2019.

المصدر: وكالات