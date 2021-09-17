اليابان – نشرت شركة “سوبارو” اليابانية صورا فوتوغرافية لأول سيارة كروس كهربائية لها تسمى بـSolterra.

وستظهر السيارة الجديدة في صالونات السيارات الأوروبية في منتصف العام المقبل.

يذكر أن وسائل الإعلام سربت أول معلومات عن عمل “سوبارو” على تصميم أول سيارة كهربائية لها في مايو الماضي حيث كشفت عن تسميتها. وظهر الآن المزيد من المعلومات عنها.

Solterra هي ثمرة تعاون بين شركتي “سوبارو” و”تويوتا” التي أطلقت توأما لـ Solterra يختلف عن أختها بلون السقف غير الأسود وشكل العجلات. وكانت “تويوتا” قد كشفت في وقت سابق عن سيارة الكروس الكهربائية المسماة بـ bZ4X.

وتقوم كلا السيارتين على منصة كهربائية واحدة تسميها “تويوتا” بـ E-TNGA. فيما تسميها “سوبارو” بـe-Subaru Global Platform. بينما لم تكشف الشركتان إلى حد الآن عن تفاصيل تقنية للمنصة.

يذكر أن مبيعات Solterra تنطلق في منتصف العام المقبل في كل من أمريكا واليابان والصين وأوروبا حيث ستنافس Skoda Enyaq iV، Volkswagen ID4، Hyundai Ioniq 5 ،Kia EV6 الكهربائية.

المصدر: أوتوفيستي