كوريا ج – أكد رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن في رسالة اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لانضمام الكوريتين معا إلى الأمم المتحدة، إن الطريق للتعاون بين الكوريتين لا يزال طويلا.

وقال مون: “انضمام الجانبين المتزامن إلى الأمم المتحدة مثل خطوتهما الأولى نحو الحوار والتعاون الدوليين”.

وأضاف: “مع ذلك، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به لتحقيق نزع السلاح النووي وإحلال سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية”.

وأعرب عن أمله في الحصول على دعم من الأمم المتحدة في جهود السلام والازدهار الإقليميين.

وقال عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: “قبل 30 عاما، تم قبول الكوريتين كعضوين في الأمم المتحدة”.

وفي “اليوم الدولي للسلام” في نفس العام، 1991، قرر ممثلا الكوريتين الانضمام إلى المساعي الجماعية للبشرية من أجل السلام والازدهار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، معربين للعالم عن التزامهما بإحلال السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: يونهاب