ليبيا – بحث رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك أمس الخميس مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصري هشام بدوي آلية تبادل الخبرات بين الجانبين، وآفاق التعاون المشترك في مجالات المحاسبة والرقابة المالية.

اللقاء الذي عقد بمقر الجهاز المركزي للمحاسبات بالقاهرة ناقش آليات العمل الرقابي المالي ونطاق اختصاص الجهازين، وسُبل التواصل لتطوير عمل مهنة المحاسبة المالية وتبادل الخبرات، والتنسيق المشترك في بعض الجوانب التي تختص بالمحاسبة والرقابة المالية على الصعيدين المحلي والدولي.

وفي نهاية اللقاء، قام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم الشكر لرئيس ديوان المحاسبة، على الزيارة، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين الشقيقتين ليبيا ومصر في كافة المجالات.

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