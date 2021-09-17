أفغانستان – دعا المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، المجتمع الدولي الى الاعتراف بحكومة طالبان المؤقتة ورفع التجميد عن الأرصدة المجمدة الافغانية.

من جهة أخرى نفى عبد الغني برادار رئيس حكومة تصريف الأعمال الأنباء عن مقتله وما يتم تناقله من حدوث خلافات كبيرة في صفوف قيادات الحركة.

وفي سياق متصل تقدمت وزارة المواصلات والنقل بطلب الى السطات الباكستانية للسماح لها بتسير الخطوط الجوية الباكستانية رحلات تجارية بين البلدين في اقرب وقت.

كما أكد البنك المركزي تسليم حركة طالبان لاثنى عشر مليون دولار بالاضافة الى سبائك ذهبية عثر عليها في بيوت مسؤولين سابقين.

المصدر: RT