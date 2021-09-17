إنجلترا – رفض بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تقديم الاعتذار عن مطالبته بالدعم الجماهيري، وذلك في مؤتمره الصحفي قبل مواجهة ساوثهامبتون غدا ، ضمن الجولة الـ5 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسبق لغوارديولا عقب فوز فريقه على لايبزيغ الألماني بنتيجة 6-3 ضمن دوري أبطال أوروبا، في حضور 38 ألف متفرج، أن تحدث وطالب بوجود المزيد من الجماهير في مباراة الغد أمام ساوثهامبتون.

ولم تنل تصريحات مدرب السيتي إعجاب كيفين باركر (الأمين العام للرابطة الرسمية لمشجعي النادي)، الذي انتقد المدرب الإسباني بدوره.

ورد غوارديولا: “يجب على السيد باركر مراجعة التصريحات مرة أخرى، أنا لن أعتذر”.

مضيفا: “ليست المرة الأولى التي أقول فيها ذلك في مسيرتي، قلتها من قبل في برشلونة وبايرن ميونيخ”.

وتابع: “هل قلت بعد المباراة إنني أصبت بخيبة أمل لأن الملعب لم يكن ممتلئا؟، أنا لن أعتذر، ومندهش مما حدث منذ ذلك الحين”.

وأكمل: ليست لدي مشاكل مع الجماهير، رأيت مدى صعوبة مباراة لايبزيغ في غرف تبديل الملابس، أعرف بأن مواجهة ساوثهامبتون ستكون صعبة، وبالتالي طالبت مساعدة الجماهير”.

وواصل: “ما قلته هو أننا نحب الدعم، نحتاج لمزيد من الدعم، أن يتواجد 40 أو 50 ألف مشجع في المدرجات، نحن بحاجة إلى دعمهم، كنت ممتنا للغاية للدعم الذي حصلنا عليه، سنكون سعداء إذا جاء المزيد من المشاهدين”.

وختم: “أفضل أن أكون مع الجماهير على أن أكون بدونهم، إذا لم يأتوا فهذا مثالي!، وإذا كنت تريد أن تأتي، فمن دواعي سروري”.

المصدر: “وكالات”