لبنان.. سعر صرف الدولار إلى ما دون الـ15 ألف ليرة

لبنان.. سعر صرف الدولار إلى ما دون الـ15 ألف ليرة

لبنان – هوى سعر صرف الدولار أمام الليرة الللبنانية بشكل ملحوظ في السوق الموازية اليوم إلى ما دون الـ15 ألف ليرة للدولار الواحد.

وبعد أن سجل عصرا 15200 ليرة للبيع 15250 ليرة للشراء، استمر سعر صرف الدولار بالانخفاض، اذ سجل حتى الساعة 14930 ليرة للبيع و14870 ليرة للشراء.

وكان الدولار سجل انخفاضا كبيرا يوم الجمعة الماضي بعد الإعلان عن تشكيل للحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، ووصل يومها سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 15700 ليرة.

وكان الدولار سجل رقما قياسيا في يوليو الماضي حيث تجاوز الـ23 ألف ليرة بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة بعد 9 أشهر من تكليفه.

وخسرت الليرة اللبنانية منذ 17 أكتوبر 2019 أكثر من 90% من قيمتها، على وقع اشتداد الأزمات المالية والاقتصادية المترافقة مع أزمة سياسية.

المصدر: RT