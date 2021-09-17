موسكو – بدأ فريق لوكوموتيف موسكو الروسي مشواره في مرحلة المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم، بتعادل أمام ضيفه مارسيليا الفرنسي (1-1) في اللقاء الذي جمعهما امس.

وضع المهاجم التركي سينجيز أوندير الفريق الفرنسي في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 59 من ضربة جزاء، طرد على إثرها لاعب خط الوسط الروسي نايياير تيكنيزيان.

واقتنص لاعب خط الوسط الإنجليزي فاوستينو أنغورين هدف التعادل للفريق الروسي في الوقت القاتل قبل دقيقة واحدة من انتهاء الزمن الأصلي للمباراة.

واكتفى مارسيليا ولوكوموتيف موسكو بنقطة واحدة لكل منهما، ويتقاسمان المركزين الثاني والثالث ضمن المجموعة الخامسة، بفارق نقطتين خلف فريق غلطة سراي التركي الذي تغلب على ضيفه لاتسيو الإيطالي بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس أيضا، على ملعب “تورك تيليكوم آرينا” بمدينة إسطنبول.

المصدر: RT