ارتفع بأكثر من 6 مرات في عام.. كيف تغيرت أسعار البنزين في لبنان؟

ارتفع بأكثر من 6 مرات في عام.. كيف تغيرت أسعار البنزين في لبنان؟

لبنان – ضمن إطار رفع الدعم بشكل تدريجي عن الوقود، أعلنت السلطات اللبنانية اليوم عن زيادة سعر البنزين ورفع الدعم بشكل رسمي عن مادة المازوت، فكيف تغيرت أسعار البنزين خلال عام؟.

وأعلنت السلطات اللبنانية امس رفع سعر مادة البنزين بنسبة 38%، كذلك تم الإعلان عن رفع الدعم بشكل رسمي عن مادة المازوت.

ووفقا للموقع الرسمي لوزارة الطاقة والمياه اللبنانية، فإن سعر صفيحة البنزين من نوع “أوكتان 95” بلغ اليوم 174300 ليرة، فيما تم تسعير صفيحة البنزين “أوكتان 98” عند 180000 ليرة.

وللمقارنة فإن أسعار البنزين كانت قبل نحو عام عند 24600 ليرة (أوكتان 95) وعند 25400 ليرة (أوكتان 98)، ما يعني أن أسعار البنزين صعدت بنحو 608%.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، حيث أن العملة اللبنانية فقدت نحو 90% من قيمتها، حيث يتم تداول الدولار الآن في السوق السوداء عند مستوى 15000 ليرة، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار 1507 ليرات.

بالإضافة للأزمة الاقتصادية يواجه لبنان أزمة نقص الوقود، حيث يعاني من صعوبات في تأمين العملات الأجنبية اللازمة لتأمين الوقود ودعم واردات سلع رئيسية وأدوية.

المصدر: RT