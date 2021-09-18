سيبيريا – أفاد فرع تومسك الإقليمي للجمعية الجغرافية الروسية (RGO) بأنه يجري حاليا البحث عن البعثة الجغرافية المفقودة المكونة من تسعة أشخاص في إقليم كراسنويارسك بمنطقة سيبيريا.

وجاء في بيان، اليوم السبت، “في 16 سبتمبر، خاطب أحد سكان تومسك (امرأة) فرع تومسك للجمعية الجغرافية الروسية، وهي في حالة من القلق على بعض أعضاء البعثة (ابنها وزوجها السابق)، إذ لم يتصلا بـها منذ 11 سبتمبر. وكان آخر اتصال مساء السبت الماضي، عندما أخبرها أفراد البعثة أنهم كانوا على بعد 350 كيلومترا من قرية بيلي يار (مقاطعة فيركنكيتسكي في منطقة تومسك). وبحسب المرأة، قام أفراد البعثة بسبب الطريق، إلى التراجع والبحث عن طريق اخر”.

وقالت السلطات المختصة إن آخر مرة تم رؤية البعثة فيها في منطقة قرية كريفلياك في الإقليم.

وبعد تلقي هذه المعلومات، سلمت المديرة التنفيذية لفرع تومسك الإقليمي للجمعية الجغرافية الروسية، يوليا كاليوجنايا، إلى وزارة حالات الطوارئ في منطقة تومسك جميع المعلومات المتاحة وأرقام الهواتف للمشاركين في البعثة.

وبدأت وزارة حالات الطوارئ عملية البحث عن أفراد البعثة.

وكانت رحلة البعثة العلمية والجغرافية عبر إقليم كراسنويارسك ومنطقة تومسك قد بدأت في 1 سبتمبر 2021، ومكونة من 9 أشخاص.

وخططت المجموعة للسير على طول مسار تونغوسكا، الذي يمر عبر الروافد العليا لنهري سيم وأورلوفكا، أحد روافد نهر كيت. وكان الغرض من البعثة هو البحث عن القطع الأثرية التي يعود تاريخها إلى زمن تطوير هذه الأماكن من قبل الرواد الروس في بداية القرن السابع عشر، لدراسة الأسباب المحتملة لنقل قلعة كيت، وهي مدينة روسية من العصور الوسطى.

المصدر: نوفوستي