الولايات المتحدة – أشار البنتاغون إلى أن روسيا تمتلك “قوات مسلحة قوية للغاية”، معتبرا أنه يجب الفهم كيف تمكنت البلاد من تطوير قدراتها العسكرية بمثل هذه الدرجة خلال السنوات الـ20 الماضية.

وقال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جون هايتن، خلال مشاركته في فعالية للمجلس الأطلسي: “لدى روسيا قوات مسلحة قوية للغاية. يجب الفهم كيف تمكنوا من تطوير قواتهم المسلحة علال السنوات الـ20 الماضية. وأعتقد أنه يجب الفهم أن هذه المفاجأة لم تحدث في لحظة واحدة”.

واعتبر هايتن أن السلطات الروسية ركزت على تطوير القدرات العسكرية للبلاد بسبب الولايات المتحدة والناتو.

كما شدد المسؤول العسكري الأمريكي على أن الولايات المتحدة تواجه لأول مرة في التاريخ قوتين نوويتين اثنتين، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل “تحديا هائلا”.

المصدر: وكالات