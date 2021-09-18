الحكومة التركية تكشف عن تطورات هامة حول الاقتصاد

الحكومة التركية تكشف عن تطورات هامة حول الاقتصاد

تركيا – أكدت الحكومة التركية، اليوم السبت إن صادرات بلادها سجلت رقما قياسيا جديدا بتجاوزها 200 مليار دولار.

وأضاف الناطق باسم الحكومة خلال انعقاد الجمعية العامة الـ28 لمجلس المصدرين الأتراك، وحفل توزيع الجوائز على أصحاب المراكز الأولى بالصادرات، أن “تركيا وصلت عتبة مهمة ببلوغها نسبة 1 بالمئة في الصادرات العالمية”.

وتابع: “سجلنا العام الحالي أعلى أرقام للصادرات في تاريخ الجمهورية على الصعيد الشهري ونصف السنوي والسنوي”.

وأردف : “تجاوزت صادراتنا على صعيد 12 شهرا حاجز الـ200 مليار دولار لأول مرة، وحطمت رقما قياسيا بتسجيلها 211 مليار دولار لغاية 17 سبتمبر”.

المصدر: الأناضول