ليبيا – قال الخبير السياسي الليبي عبدالله الخفيفي إن الدول العربية من الجوار الليبي هي المعنية بالاستقرار في ليبيا، ولذلك تدفع في هذا الاتجاه.

الخفيفي وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” الخميس أكد أن الخطوات الإيجابية التي تتخذها دول الجوار الليبي تعطي مؤشرات إيجابية لدعم الاستقرار وتبني الثقة في الدولة الليبية، ما يشجع الدول المختلفة لاتخاذ خطوات شجاعة للاستثمار في ليبيا ودعمها للخروج من كبوتها.

وأشار إلى أن دول الجوار عانت مما عانت منه ليبيا خصوصا من تنظيم الإخوان الإرهابي وحلفائه، لذلك موقفها يأتي بناء على قناعة تامة وليس فقط من أجل المصالح والمكتسبات المشتركة.