ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة أن لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي برئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قبيل اجتماعات اللجنة المشتركة له دلالة بأن مصر داعمة لحكومة الوحدة الوطنية، وأنها ترفض سحب الثقة منها، لذا كان هناك لقاء مع رئيس البرلمان عقيلة صالح وكذلك المشير حفتر (القائد العام للقوات المسلحة).

الخوجة وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري الخميس، رأت أن حزمة الاتفاقات الموقعة تصب في تحقيق البناء والتنمية والسلام، وهي خطوة مهمة جدًا، ويتبقى فقط التنفيذ والمسارعة في ذلك، خاصة أن لقاء السيسي وتصريحاته تؤكد أن مصر تدعم السلام والتسوية السياسية فقط، وأن القاهرة رافضة لأي تصعيدات عسكرية أو حروب، والرسائل لأطراف الصراع كفى حروبًا أو صدامات مع حكومة مدعومة دوليًا ومحليًا.