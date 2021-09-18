ليبيا – قال عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس إنه أي شخص من الأطقم الطبية معرض للاصابة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن اصابة الأطباء هي خسارة كبيرة للأطقم الطبية لأنهم خط الدفاع الأول.

الدغيس أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الإصابة متوقعة جداً واحتياطاً أي أحد يكون مخالط أو مصاب يتم حجره أسبوع أو 10 ايام حتى يتم شفائه ومن ثم يعود للعمل مرة أخرى في الأطقم الطبية، لافتاً إلى حرصهم على أن تكون الأطقم الطبية في مأمن من هذه العدوى بقدر المستطاع.

وأردف:”ليبيا دولة كبيرة والموجة عندما جاءت للمنطقة الغربية قد تكون أتت من تونس بالتالي نتوقع ما حصل في شرق ليبيا وغربها وجنوبها وأن يكون هناك انتقال من منطقة لأخرى ونتمنى من الناس عبر منبركم أن يبادروا في تلفي اللقاح ليحمي نفسه ويحمي مخالطيه. الموجات تبدأ فترات من الزمن ونتمنى من الجميع أخذ احتياطاتهم والانتباه لهذا الأمر”.

كما أكد على أن تغطية العجز الحاصل في الأطفم الطبية نتيجة الاصابة بفيروس كورونا هو من اختصاص وزارة الصحة، مبيناً أن مسألة فيروس كورونا ليس جديد في ليبيا بالتالي الأطقم الطبية مدربة ومؤهلة ولديهم برامج وخطط لمكافحة أي طارئ وهناك كوادر ذات كفاءة للقيام بعمليات المناوبة.