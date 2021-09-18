الصحة العالمية: هجرة العقول بين العاملين في مجال الصحة في لبنان مقلق

الصحة العالمية: هجرة العقول بين العاملين في مجال الصحة في لبنان مقلق

جنيف – أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن بالغ القلق من تأثير الانهيار الاقتصادي للبنان والأزمات المتعددة على اللبنانيين.

وقال تيدروس خلال مؤتمر صحفي امس في بيروت، إن “هجرة العقول بين العاملين بالصحة في لبنان مقلقة على وجه الخصوص”.

وأضاف أن “الدولة التي يقطنها نحو 6 ملايين نسمة منهم أكثر من مليون لاجئ سوري تحتاج لدعم طوارئ وتنمية للتعامل مع نقص الأدوية والوقود والمشكلات الهيكلية كهجرة العاملين بالطب”.

وأوضح أن “هجرة العقول تحرم البلاد التي كانت ذات يوم مركزا طبيا للمنطقة من موارد بشرية مهمة”.

وأشار تيدروس إلى أن “لبنان لا يعاني فقط من أزمات مالية وسياسية وإنما أيضا من أثر انفجار المرفأ وجائحة كورونا”.

وقال: “هذا ثقيل للغاية لا أدري ما إذا كان هناك أي بلد في مثل هذا الموقف، وهو أليم بحق”.

وأوضح المدير العام أن “الممرضين يرحلون، الأطباء يرحلون هذا خطير للغاية وتأثيره سيستمر لسنوات عدة مقبلة”.

وجاءت تصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم، بعد اجتماعات مع مسؤولين لبنانيين بارزين وزيارات لمنشآت صحية وعيادات خلال اليومين الماضيين.

وأشارت التقارير إلى أن آلاف الأطباء والممرضين غادروا البلاد خلال السنة الماضية بحثا عن فرص عمل في أماكن أخرى.

المصدر: “أسوشيتد برس”