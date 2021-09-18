ليبيا – استقبل الصديق الصور النائب العام خلال اليومين الماضيين بياتريس لوفر ابير دوهلين سفيرة الجمهورية الفرنسية المعتمدة لدى دولة ليبيا .

المجتمعون بحثوا وفقاً المكتب الاعلامي التابع للنائب العام طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلق ببعض المسائل الجنائية المقدمة من قبل الجهة النظيرة .

كما تناول الاجتماع استعراض سبل تعزيز أطر التعاون في المسائل الجنائية بين مكتب النائب العام وبين الجهة النظيرة بالجمهورية الفرنسية .

وفي ذات السياق بحث المجتمعون سبل تعزيز مهارات أعضاء النيابة العامة وزيادة نسبة المعرفة لديهم في مجالات التحقيق ذات الأولوية ، بما في ذلك وضع برنامج مشاركة أعضاء النيابة العامة بالدورات التدريبية التي يتم تصميمها واعدادها من قبل المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء مطلع كل عام.