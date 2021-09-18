العراق – أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، أن بلاده لن تتنازل عن حقوقها المائية في الأنهر النابعة من من تركيا وإيران، التي تصب في الأراضي العراقية.

وقال الأعرجي في كلمة خلال مؤتمر الأمن المائي ببغداد، إن “وزارة الموارد المائية تعمل بشكل جدي من أجل موارد العراق المائية، لأنها تدخل في جميع شؤونه الحياتية”.

وأضاف: “لا يمكن التنازل عن حقوق الشعب، كما أن المطالبة بالحقوق يجب أن تكون ثقافة”.

وشدد الأعرجي على ضرورة أن تكون هناك ثقافة مجتمعية للحرص على المياه والعمل على ترشيد الاستهلاك، بحسب قوله.

وأشار إلى أن”مستشارية الأمن القومي داعمة لجهود وزارة الموارد المائية، ويجب الدفاع عن الاستحقاق الوطني”.

يذكر أن خلافات بين العراق وتركيا، وكذلك إيران بشأن حصة العراق المائية من الأنهر المشتركة معهما.

المصدر: RT