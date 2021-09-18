إسبانيا – أصدرت أندية ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيك بيلباو بيانا مشتركا، امس أعلنت فيه رفضها لاتفاقية رابطة الدوري الإسباني “لا ليغا” مع صندوق CVC الاستثماري.

وجاء في بيان الأندية الثلاثة: “يرغب أتلتيك بيلباو وبرشلونة وريال مدريد في الإعلان عن اعتراضهم على القرار، الذي اعتمدته رابطة الليغا في 12 أغسطس 2021، فيما يتعلق بالصفقة (الاتفاقية) بين الليغا وصندوق CVC”.

وأوضح البيان: ” أن الاتفاقية تنتهك أحكام اللوائح المعمول بها، وعلى وجه الخصوص المرسوم الملكي بقانون 5/2015، وتم اعتمادها في إطار إجراء غير منظم بشكل صارخ، ولا يحترم الحد الأدنى من الضمانات المطلوبة لهذه الأغراض، لا سيما في صفقة بهذه الأهمية”.

وعبرت الأندية الثلاثة عن رفضها بقوة للصفقة في وقت سابق، وهو ما ساهم في رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي المنقضي، بحسب تصريحات خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، الذي قال إن بقاء الأرجنتيني كان يستلزم الموافقة على الصفقة (الاتفاقية).

المصدر: “وكالات”