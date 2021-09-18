إنجلترا – أعلنت حكومة بريطانيا، امس عن إجرائها تسهيلات كبيرة في قواعد السفر الدولي، ومنها رفع 8 دول من قائمتها الحمراء الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير النقل البريطاني غرانت شابس، أن الدول الثمانية هي: تركيا وباكستان وجزر المالديف ومصر وسريلانكا وسلطنة عمان وبنغلاديش وكينيا، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 سبتمبر الجاري.

كما أعلن أنه سيتم تخفيف متطلبات الاختبار للوافدين الملقحين بالكامل إلى إنجلترا من الدول الثمانية، والذين لن يضطروا بعد الآن إلى إجراء اختبار “كوفيد-19” قبل السفر، موضحا أنهم سيظلوا في حاجة إلى اختبار بعد الهبوط.

وأوضح شابس، أن تلك التسهيلات تأتي استجابة لشكاوى المسافرين والشركات من أن لوائح المملكة المتحدة التي تهدف إلى منع انتشار كورونا كانت “مرهقة وغير فعالة”.

وأشار إلى أن “النظام الأبسط والأكثر مباشرة” سيسمح “لمزيد من الأشخاص بالسفر أو رؤية أحبائهم أو ممارسة الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم مع توفير دفعة لصناعة السفر”.

وأكد أن التغييرات الأخيرة كانت ممكنة بسبب ارتفاع معدل التطعيم ضد كورونا في بريطانيا، لافتا إلى أنه “تم تطعيم نحو 82 في المئة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما فما فوق في المملكة المتحدة بشكل كامل.

وكانت المطارات وشركات الطيران وشركات السفر الدولية قد حذرت الحكومة البريطانية من المزيد من فقدان الوظائف، إذا لم تلغ الاختبار الخاص وما يسمى بنظام إشارات المرور الذي يصنف الوجهات على أنها خضراء وبرتقالية وحمراء.

المصدر: “أ ب”