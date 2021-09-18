ليبيا – اجتمع السفير الليبي لدى إيطاليا عمر الترهوني في مقر وزارة الخارجية الإيطالية مع مديرة المراسم الدبلوماسية الإيطالية بالوكالة ومديرة المكتب الثاني لشؤون التشريفات بوزارة الخارجية الإيطالية.

المجتمعون بحثوا بحسب المكتب الإعلامي للسفارة الليبية في إيطاليا تسهيل منح تاشيرات للمواطنين في كلا البلدين، من حيث سرعة منح التاشيرة للمتقدمين وتسهيل إجراءات الدبلوماسيين العاملين في البعثات الدبلوماسية بإيطاليا.

كما تطرق السفير عمر الترهوني في الاجتماع عن كيفية تسهيل إجراءات منح التأشيرات العلاجية للمرضى وللجرحى، وكذلك المستعجلة الذين يصلون إلى المنافذ الإيطالية عن طريق الإسعاف الطائر.