مصر – كشفت الحكومة البريطانية عبر موقعها الرسمي، امس عن إزالة مصر من القائمة الحمراء الخاصة بقيود تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

ويعتبر هذا الخبر نبأ سارا بالنسبة لمنتخب مصر الذي سيكون قادرا على استدعاء لاعبيه المحترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وهما محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد الننى لاعب خط وسط أرسنال، خلال التوقف الدولي، في شهر أكتوبر المقبل.

ويواجه منتخب مصر نظيره الليبي يومي (9، 12) من شهر أكتوبر المقبل، في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقررة في قطر شتاء 2022.

ولم تدخل ليبيا في القائمة الحمراء في آخر تحديث، وبالتالي لن تكون مواجهة الإياب في الجولة الرابعة مشكلة أيضا لمنتخب “الفراعنة”.

وحرم منتخب “الفراعنة” من خدمات محمد صلاح في مباراته أمام أنغولا (1-0) في الجولة الأولى من التصفيات الشهر الماضي، بسبب تواجد مصر في القائمة الحمراء آنذاك، والتي تستوجب قضاء الفرد عند عودته من أي من تلك البلدان الموجودة في القائمة، 10 أيام على الأقل في العزل الذاتي بأحد الفنادق.

ونجا منتخب مصر من الهزيمة أمام مضيفه الغابوني (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد 5 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

الأمر الذي أدى إلى إعفاء حسام البدري والجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري من مهمتهم، من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، وتعيين البرتغالي كارلوس كيروش بدلا منه.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة السادسة، برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق نقطتين المتصدر منتخب ليبيا، ويليهما منتخب الغابون في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ومن ثم أنغولا في المركز الرابع والأخير من دون رصيد.

المصدر: وكالات