ليبيا – أعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو أن إيطاليا وفرنسا وألمانيا سترأس حدثًا رفيع المستوى بشأن ليبيا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الاسبوع القادم في مدينة نيويورك، مشددًا على أهمية إجراء الانتخابات السياسية الليبية في موعدها المحدد نهاية العام الحالي.

دي مايو وفي مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الجمعة قال: “نحن قلقون للغاية بشأن الوقت الذي يتقلص، بينما لا تتمكن الأطراف الليبية المختلفة من التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات والميزانية”.

ونوه رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأن الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر في ليبيا مرغوبة ويطلبها الشعب الليبي، الذي يريد العودة للحياة الطبيعية، محذرًا من أن عدم إجراء الانتخابات قد يعرض البلاد لمرحلة جديدة من العنف وعدم الاستقرار.