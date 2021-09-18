إسبانيا – أكد نادي برشلونة في بيان رسمي، عقب اجتماع مجلس إدارة النادي، الذي عقد أمس الخميس، أن حجم خسائر النادي الكتالوني عن السنة المالية (2020-2021) بلغت 481 مليون يورو.

وقال برشلونة في بيان له: “عقد مجلس الإدارة المنعقد في دورة عادية بمرافق كامب نو الاتفاقيات التالية: الموافقة على الإغلاق الاقتصادي 2020-2021 وميزانية عام 2021-2022، وافق مجلس الإدارة على إقفال السنة المالية لموسم 2020-2021 بخسائر 481 مليون يورو”.

وأضاف: “كما تمت الموافقة على ميزانية الدخل التشغيلي لموسم 2021-2022 البالغة 765 مليون يورو، الجمعية العمومية للأعضاء المفاوضين وافق مجلس الإدارة على عقد الجمعية العمومية القادمة للأعضاء الوسطاء في عطلة نهاية الأسبوع يومي 16 و17 أكتوبر المقبل”.

كما أُعلن أنه سيتم في 6 أكتوبر المقبل، تفقد كامل للنادي لتحديد المسؤولين عن الأزمة الاقتصادية الخطيرة الحالية لبرشلونة.

وفى سياق أخر، ذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن الاجتماع العادي لمجلس إدارة برشلونة الذى عقد يوم أمس الخميس، شهد مطالبة العديد من أعضاء مجلس الإدارة بالرحيل الفوري للمدير الفني الهولندي رونالد كومان، بعد الهزيمة الكبيرة التي مني “البلوغرانا” في عقر داره على يد بايرن ميونخ الألماني (0-3).

وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء الأعضاء يعتقدون أن المدير الفني الهولندي لم يعد بإمكانه قيادة برشلونة، و مستقبله مع الفريق يزداد تعقيدا.

وكان برشلونة قد تلقى هزيمة جديدة من بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب “كامب نو”، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات