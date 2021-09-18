كابل – أفادت وسائل إعلام بحدوث عدة انفجارات في كابل وأخرى شرق البلاد، اليوم السبت، أسفرت عن وقوع 3 قتلى وأكثر من 18 جريحا.

وقال شهود عيان لوكالة “أسوشييتيد بريس”، إن سلسلة من ثلاثة انفجارات استهدفت سيارات تابعة لحركة طالبان في عاصمة ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان مخلفة ثلاثة قتلى على الأقل و 20 جريحا.

ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في مدينة جلال أباد، لكن تنظيم “داعش” الإرهابي يتخذ من شرق أفغانستان مقرا رئيسا له وهم أعداء حكام طالبان الجدد في أفغانستان.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك مسؤولون من طالبان بين القتلى والجرحى.

وقال مسؤولون بالشرطة إن قنبلة لاصقة انفجرت يوم السبت في العاصمة كابول ما أدى إلى إصابة شخصين. ولم يتضح على الفور هدف قنبلة كابول.

إلى ذلك قال مصدر في قوات الأمن بكابل لوكالة “نوفوستي” إن دوي انفجارين سمع في العاصمة الأفغانية، مدينة كابل، ونتج عن أحدهما وقوع ضحايا.

وبحسب المصدر فإن الانفجار الأول وقع في منطقة داشتي برشي، وخلف قتلى وإصابات، أما الانفجار الثاني فوقع في منطقة عرفاني هارجوتي، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بسببه.

المصدر: نوفوستي، وكالة أسوشييتيد بريس